Smettere di fumare, si sa, è tanto più difficile di quanto non sia iniziare. La detestabile dipendenza dalla nicotina è una delle più complesse da togliere e molto spesso le alternative alle sigarette che si rivelano in commercio (cerotti, gomme, sigarette elettroniche, ecc) non si rivelano tanto efficaci. Si può lottare la dipendenza dal fumo anche con i rimedi naturali, senza utilizzare alcuna medicina.

Rimedi naturali per smettere di fumare: ecco i più efficaci

Il primo metodo che vi elenchiamo è determinare il momento giusto. Una fase di riposo, per esempio le vacanze estive quando non c’è lo stress del lavoro, scuola, degli esami universitari. Parere per chi vive con la persona che sta cercando di smettere di fumare: essere comprensivi nei primi giorni quando i “quasi ex” fumatori divengono irascibili e hanno difficoltà a dormire bene.

Un altro rimedio che può divenire anche molto divertente è il salvadanaio. Un buon incentivo a smettere di fumare è quello di darsi un “premio finale”, step by step. Ogni giorno mettete una moneta in un salvadanaio, fino a un periodo di quattro-cinque mesi. Se sarete riusciti nell’opera, apritelo e fatevi il giusto e meritato regalo. Bere molta acqua è un altro dei nostri consigli.

Quando si finisce di fumare è bene bere copiosamente acqua e muoversi di più: vi sentirete più energici e in salute quando osserverete che sarà sparito l’affanno per salire le scale o per esercitare sport. Passiamo ora ad un consiglio psicologico. Pensare positivo.

Smettete di ricollegare lo smettere di sfumare alla privazione di qualcosa, ma cercate di comprendere che da questa scelta potrete ottenere solo grandi benefici. Ed infine importante è non scoraggiarsi. Le ricadute sono del tutto naturali nel difficile percorso che porta a smettere di fumare, non scordate che si tratta di una dipendenza.

Invece che scoraggiarvi, identificate i vostri limiti, affrontate le criticità e ripartite determinati. Se necessario, rivolgetevi ad un Centro antifumo, sono quasi 400 quelli presenti su tutto il territorio nazionale, in cui vengono forniti servizi come il counselling individuale, la terapia di gruppo e la prescrizione di prodotti sostitutivi della nicotina.

In alcuni casi, è bastante il pagamento del ticket per accedere ai servizi offerti dai diversi Centri Antifumo, in molti casi però il servizio è gratuito.