Se state cercando di superare quel senso di affaticamento tipico della stagione calda, la soluzione è iniziare a essere più attenti a tavola, partendo da una sana alimentazione quotidiana con i cibi anti-stanchezza. Basta togliere dalla dieta cioccolata, bibite frizzanti ed energy drink e portare a tavola i dieci cibi sani.

Se ti senti sempre stanco mangia questi 10 cibi

Il primo che consigliamo sono i funghi. Sono ricchi di ferro che è un componente sostanziale dell’emoglobina, proteine dei globuli rossi, e serve per trasportare l’ossigeno alle cellule e ai tessuti. La stanchezza, che capita di accusare in alcune giornate, può essere anche dovuta a un mancante apporto di ossigeno ai nostri organi primari.

Passiamo allo yogurt. Questo alimento è ricco di probiotici che, perfezionando la digestione, fanno in modo che il corpo assuma solo la parte migliore e più benefica degli alimenti e diventi così capace di sorpassare la stanchezza. Passiamo ora alle nocciole. Se mangiate crude e al naturale (senza l’aggiunta di sale), oltre che essere fonte di principi nutritivi importantissimi, forniscono una forte spinta di energia.

Capitolo verdure invece. Gli spinaci sono ricchi di ferro, magnesio e potassio. In particolare, il magnesio e il potassio intervengono nel processo di digestione e nella regolazione dei nervi e dei muscoli. Invece i semi di zucca e di girasole, sono pieni di ferro e fosforo, oltre che potassio, magnesio e zinco, tutti minerali che appoggiano il nostro organismo per combattere la stanchezza. Anche le patate dolcisono ricche di ferro, potassio, magnesio, vitamina C e D, collaborano ad innalzare i livelli di energia. Vediamo ora il salmone.

Che è fonte di proteine, vitamine del gruppo B, come la B2 (riboflavina), la B3 (niacina) e la B6 (piridossina), che intervengono nel processo di passaggio degli alimenti assunti in energia. L’acqua. Essenziale nel trasporto dei principi nutritivi e dell’ossigeno alle cellule.

Le uova anch’esse piene di proteine ad alto valore biologico, aiutano i muscoli a recuperare. I Prodotti stagionali infine, garantiscono la massima elevazione delle proprietà degli alimenti, oltre che genuinità.

Possiamo dunque concludere che la stanchezza si combatte a tavola. La presenza continua e calibrata di alcuni alimenti aiuta a superare la stanchezza caratteristica di questo periodo dell’anno.