Gli insetti, soprattutto in estate sono molto fastidiosi. Non ci lasciano godere a pieno il nostro terrazzo o il nostro balcone. La prima cosa che ci viene in mente è di usare pesticidi, ma come ben sappiamo, non fanno molto bene, ne a noi, ne all’ambiente che ci circonda. Andiamo quindi a vedere quali sono i rimedi naturali per scacciare definitivamente questi insetti dal nostro balcone o terrazzo.

STOP pesticidi: tutti i rimedi naturali contro insetti in giardino e in balcone

Un pesticida naturale per risolvere questo problema è sicuramente l’aglio. Occorrono 3/4 spicchi di aglio, tritarli e unirli a due cucchiaini di olio minerale. Dopodiché fate riposare il tutto per una notte intera e il giorno dopo togliere i residui di aglio dal composto. Aggiungete poi un bicchiere di acqua e un cucchiaino sapone biodegradabile. A questo punto avrete una miscela utilissima per cacciare via gli insetti. Questo perché i composti dell’aglio sono irritanti e mortali per questi tipi di animaletti. Bisogna ricordarsi però, di non usare questo prodotto durante le ore più calde della giornata, perché potrebbe essere pericoloso.

Si possono anche mescolare due cucchiaini di peperoncino con alcune gocce di detersivo per piatti biodegradabile e anche mezzo bicchiere di acqua. Questo composto serve contro gli acari. Deve essere messo in una bottiglietta spray. Il calore del peperoncino scaccia gli acari, dato che è irritante per gli insetti.

Un altro metodo è quello di usare sapone bio per uccidere afidi, tripidi e acari.

Problemi con la vespa? Non lo scooter, l’insetto!

Oltre a questi insetti, ci possono essere problemi anche con le vespe. Si possono creare delle trappole, usando semplicemente delle bottiglie. Mettete un poco di qualsiasi bevanda dolce e le vespe saranno attirate dentro la bottiglia e se le riattappate non potranno più uscire.

Si possono mettere nel giardino anche degli insetti, le forbici. Cioè sono gli insetti che di solito si trovano nella carta. Questi si nutrono di altri insetti e non delle vostre piante, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi.

Per non attirare gli insetti che vogliono mangiare le vostre piante, si può usare una miscela con 4 cucchiai di salsa di tabasco, un quarto di acqua e un cucchiaino di detersivo biologico.