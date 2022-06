Avere fiori blu ti metterà serenità: ecco le piante più belle da scegliere

I fiori blu sono una variante piacevole da presentare in giardino, sul balcone o sul terrazzo di casa. Ma quali piante dobbiamo scegliere? Per trovare una pianta dalla fioritura blu dobbiamo girare un bel po’ perché non sono così facili da recuperare. Però ce ne sono, e anche se non sono presenti nelle tonalità blu scuro o blu notte, virano comunque verso le sfumature del blu.

Forse ti sarà utile avere una lista che abbracci un po’ tutte le stagioni dell’anno così da avere un puntino di luce blu nel tuo giardino o sul tuo balcone per 365 giorni. Le varietà di fiori blu che voglio presentarti sono l’anemone, tipico della stagione primaverile, l’ortensia tipica della stagione estiva, la Tweedia Caerulea e Lachenia Orchioides per l’autunno e l’inverno.

L’anemone

L’anemone è uno di quei fiori blu primaverili che manifestano una colorazione vivace. I petali hanno una particolare conformazione a calice che donano un aspetto molto elegante. Sembrano quasi in procinto di prendere il volo e in effetti il loro soprannome è “fiore del vento”. Possono presentarsi in varie tonalità: bianco, rosa, rosso, viola e blu.

La pianta deve essere messa a dimora su un terriccio drenato e ricco di potassio, grazie alla sostanza il fiore può aumentare di intensità il colore blu. L’anemone ama l’esposizione solare limitata quindi per lui sono adatti i posti a mezz’ombra, magari sistemato ai piedi di un albero così da scambiare sostanze azotate.

I fiori blu dell’ortensia

Le gradazioni dei colori dell’ortensia variano in base all’acidità del terreno e dell’acqua con la quale andiamo ad annaffiare la pianta. Più un terreno è acido e più i fiori tenderanno a essere vivaci e scuri. Più un terreno sarà basico è più i colori tenderanno verso delle tonalità neutre e chiare. Lo stesso dicasi per l’acqua. Se vogliamo mantenere un blu acceso nei petali dei fiori dobbiamo provvedere all’annaffiatura con l’acqua piovana.

L’acqua del rubinetto di casa contiene calcare e residui fissi che vanno ad alcalinizzare ulteriormente il terreno. Per cui se vogliamo smorzare i colori dell’ortensia possiamo irrigarli con questo tipo di acqua. Il colore dell’ortensia può cambiare anche se abbiamo acquistato una pianta con i fiori blu perché il fattore da considereare è sempre l’accoppiata terreno e acqua. Per questo la stagione successiva potrebbero comparire viola.

Tweedia Caerulea e Lachenia Orchioides

La Tweedia Caerulea è un arbusto originario del Sud America. I fiori sono blu nella fase iniziale ma poi con il trascorrere del tempo sfumano in un colore violaceo. Sono a forma di grappolo e ama gli spazi soleggiati. Tollera il freddo autunnale ma non le gelate invernali.

La Lachenia è originaria dei paesi esotici e presenta fiori a spighe. Sono quindi a forma tubolare, emanano una fragranza dolce e i fiori sono ovviamente di colore blu. Anche questo tipo di pianta ama i terreni acidi, l’acqua e un’esposizione solare moderata. La sua fioritura è prevista per l’inverno e può protrarsi anche per la primavera ma va tenuta necessariamente in casa. Le gelate invernali così come gli sbalzi di temperatura possono essere deleteri e uccidere all’istante la pianta.