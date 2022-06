La diffidenza è in senso molto generico, la mancanza di fiducia in una determinata persona, situazione o contesto, e può essere “giustificata” in molti modi, ma allo stesso tempo può far parte di una struttura caratteriale che basa questo sentimento semplicemente sulla sensazione. In quasi tutti i casi è la struttura caratteriale a determinare un grado di diffidenza, ma possono essere anche le esperienze accumulate. I segni più diffidenti, secondo lo zodiaco, sono i seguenti: vi fanno parte tutte quelle persone che hanno maggiori difficoltà a provare fiducia.

Conosci i segni più diffidenti dello zodiaco? Sono questi 3

Toro

Anche se riesce ad “ammorbidirsi” dopo un po’ di tempo, Toro è solito alzare un “muro” quasi percepibile quando si tratta di conoscere qualcuno. Appare quindi in molti casi burbero e diffidente “a pelle”, e molto gradualmente tende ad aprirsi e dimostrare fiducia, se per la sua percezione questo sentimento è reciproco e “conveniente”. Ha bisogno di tempo.

Scorpione

Prudente e sospettoso, in tutti i casi. Non si sbilancia quasi mai quando bisogna giudicare qualcuno, anche perchè la propria struttura caratteriale lo porta ad agire in questo modo. Solo quelli che “mascherano” meglio la diffidenza, ma essendo dei pessimisti nati, chi conosce uno Scorpione sa che la fiducia deve conquistarsela per entrare nelle sue grazie.

Capricorno

Ama starsene per fatti suoi, e già questo sarebbe sufficiente a renderlo un diffidente di “prima categoria”. Essendo un riservato semplicemente non concepisce perchè dovrebbe fidarsi di uno specifico contesto senza prima venirne a conoscenza in modo profondo.