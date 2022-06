Le personalità sono molto complesse, anche quelle più apparentemente semplici e “trasparenti”, nascondono un lato “oscuro” o comunque non così percepibile, sopratutto per volontà diretto o indiretta della persona in questione. Quasi naturalmente, in genere siamo “attratti” da chi appare degno di fiducia anche se abbastanza evidentemente “cela” un lato misterioso e teoricamente ingannevole. Alcune personalità però “esagerano”, in quanto diventano famose per essere ingannevoli, sia nelle parole ma anche e sopratutto nelle azioni. Quali sono, generalmente, i segni zodiacali più ingannevoli?

Ecco i segni più ingannevoli dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Gemelli

E’ il segno ingannevole per eccellenza ma anche per paradosso quello più evidente. Poche personalità sono così sfacciatamente incoerente anche verso le proprie azioni ed i propri interessi. Chi pensa di fidarsi della logica dei gemelli compie uno sbaglio abbastanza veniale e imperdonabile perchè è solito indossare “maschere” anche in situazioni assolutamente innocenti.

Leone

Quello più strategico, solitamente per incontrare i favori di chi incontra è solito apparire come un segno trasparente, bonaccione e alla mano. Caratteristiche che fanno parte sicuramente del corredo “tipo” del Leone ma che sono anche evidenziate in modo particolare quando pensa di averne maggiormente bisogno. Leone è sempre intenzionato ad essere “appoggiato” senza se e senza ma.

Acquario

Non è un ottimo bugiardo ma riesce quasi sempre a celare almeno in parte le proprie intenzioni, nascondendosi dietro una “faccia tosta” davvero encomiabile da un certo punto di vista. Questa strategia però non funziona per sempre: Acquario dimostra una certa poca attitudine a rinnovare il proprio modo di essere ingannevole.