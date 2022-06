“L’apertura” a nuove idee, concetti ma anche fisicamente a nuove persone ha permesso agli esseri umani di sviluppare le prime comunità, i primi villaggi e le prime forme di città e civiltà, attraverso vari approcci. Anche se l’essere umano è anche diffidente verso il “nuovo” e di conseguenza anche verso le persone che non conosce, tanti altri sono invece decisamente ospitali ed accoglienti, sia “fisicamente” che concettualmente in senso molto generico e ampio del termine. Quali sono queste personalità, ossia i segni più ospitali dell’intero zodiaco?

Ecco i segni più ospitali secondo lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Leone

Non è quello più “aperto” mentalmente, ma ama la socialità e quindi in maniera molto democratica e spontanea, apre le proprie porte quando si tratta di conoscere persone nuove. Anche se non riescono ad essere “amici di tutti” come vorrebbero in molti casi, sono indubbiamente accoglienti e sanno come mettere gli altri a proprio agio.

Bilancia

L’importanza del contesto rappresenta un nodo cruciale per il tema della comprensione umana. In sostanza Bilancia è ospitale anche per “analizzare” le nuove persone che incontra e anche se questo può mettere qualcuno non esattamente a proprio agio, gli intenti sono nella maggior parte dei casi, “benevoli”.

Ariete

Ariete vive perennemente con la “paura” di sentirsi solo, non tanto fisicamente ma concettualmente. Ama sentirsi ascoltato e percepito come importante, quindi anche solo per questo è un segno molto ospitale che non sopporta gli stereotipi ed i preconcetti. Raramente un Ariete “chiude la porta in faccia” senza una buona ragione.