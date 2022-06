I cibi astringenti si rivelano utili come rimedi della nonna per fermare la diarrea, che sia dovuta all’influenza o determinata dal cambiamento di abitudini alimentari. Una dieta astringente con cibi anti diarrea si rivela sostanziale per risolvere alcuni comuni problemi enterici. Al contrario degli alimenti lassativi, che sono cibi non astringenti, gli alimenti astringenti servono a compattare le feci molli. Scrutiamo ora quali sono quei cibi che possono aiutare a sciogliere il problema della diarrea grazie alle loro qualità astringenti, ricordando sempre che in caso di diarrea prolungata è buona norma contattare il proprio medico.

I 10 alimenti astringenti che nessuno conosce: la lista

Il limone è forse il frutto astringente più noto ed utilizzato contro la diarrea. Oltre all’effetto astringente è anche un buon emolliente e svolge un’importante azione antibatterica, utile proprio in caso di diarrea.

Le patate sono un altro alimento astringente noto e impiegato nella cultura popolare in caso di diarrea. Questo alimento è realmente di aiuto in quanto sostiene il ricompattarsi delle feci e remineralizzare l’organismo. Le banane sono un frutto astringente valido in caso di diarrea.

Il tè verde è ricco di polifenoli e, soprattutto, tannini che, come abbiamo visto sopra, assegnano proprietà astringenti ai cibi. Il miele è un cibo vantaggioso sotto tanti punti di vista. Il suo effetto sull’apparato digerente è riconosciuto da tanto tempo e il suo utilizzo tipico in questo senso è noto. Alla base di ciò beneficio pare esserci il suo effetto antibatterico, che aiuta a diminuire i tempi di guarigione dalla diarrea.

Il riso è un cibo astringente noto e utilizzato in caso di diarrea. La sua funzione viene conferita grazie alla proprietà di assimilare l’acqua nelle feci che, in caso di diarrea, è utile per compattare in maggior misura le feci e renderle più consistenti.

Le fragole sono astringenti e hanno delle notevoli capacità sterilizzanti a carico dell’organismo. Contengono in gran quantità vitamina C, molto utile per rafforzare le difese immunitarie.

I mirtilli hanno effetti antisettici e antinfiammatori, questo soprattutto per la presenza di antocianine. Questi frutti sono in grado di diminuire la flatulenza e di guerreggiare la diarrea. Le carote sono una verdura astringente caratteristica nella dieta di chi soffre di diarrea. La sua proprietà astringente in questo caso è data dalla pectina.

Infine la mela è un frutto positivo per tutto l’intestino. Il suo effetto astringente è conferito, come per le carote, dalla presenza di pectina, una fibra diluibile che aiuta ad aumentare la consistenza delle feci.