Il termine “pallone gonfiato” esprime alla perfezione una tendenza caratteriale che è molto diffusa, in tutti i contesti umani, ossia la volontà, più o meno volontaria di apparire migliori nelle azioni e nelle capacità rispetto alla realtà. Si tratta di una semplificazione e se vogliamo, una maggiorazione del termine di arroganza. Il “pallone gonfiato” infatti non solo proverà sempre a convincere gli altri di essere pieno di qualità e di agire sempre in maniera perfetta ma sarà anche molto attento a far sembrare il tutto “esagerato” ma credibile. Quali sono i palloni gonfiati “tipici” dello zodiaco?

I “palloni gonfiati” dello zodiaco. Li conosci?

Vergine

Anche se risulta per lo più un segno schivo, chi conosce Vergine impara presto ad avere a che fare con un pallone gonfiato, anche se prova a non farlo apparire così evidente sulle prime. Non ammette mai di aver sbagliato, anche a costo di manipolare la realtà.

Gemelli

Avere questa caratteristica non è una “scelta” ma una sorta di necessità per i nati sotto il segno dei Gemelli. In un certo senso può sembrare una giustificazione ma apparire sempre come dei palloni gonfiati è necessario per trovare stimoli e convinzioni. Anche perchè è così “evidente” nel dimostrarlo che è difficile credergli.

Capricorno

Capricorno si fa in 4 per apparire “sopra la media” in ogni ambito, a partire da quello lavorativo fino a quello sentimentale. Però questo non giustifica un comportamento da vero pallone gonfiato, in tutti i casi sembra porre un accento e un’enfasi quasi eroica nelle proprie azioni.