Il concetto di volubile può essere esteso a tantissimi campi, tutti molto differenti. Ogniuno di noi ha una sorta di “limite” oltre il quale tendiamo a sentirci offesi, come a toccare un nervo scoperto, e invece esistono persone praticamente immuni anche alla critiche ed eventi più feroci. La capacità di “resistere” è solitamente percepita come un segno di maturità e consapevolezza dei propri mezzi ma anche gli “adulti” tendono a palesare, in alcuni casi, una tendenza all’offesa facile. Quali sono i segni che si offendono subit0?

I segni zodiacali che si offendono subito: ecco quali sono

Capricorno

Amano scherzare, e sono personalità che accettano anche di essere prese in giro ma nel contesto giusto: se si sentono derisi però si irrigidiscono con poco e si “chiudono a riccio” palesando un disagio vero e proprio, che è difficile da scardinare. In molticasi tuttavia sono loro a “pensare a male”.

Scorpione

Scorpione non è il più permaloso, ma non sopporta quando qualcuno che viene percepito da lui come “meno abile” a fare qualcosa, prova a mettersi ad un livello troppo elevato. Detesta chi ad esempio si espone pur non potendolo fare, ciò viene percepito come una sorta di insulto alla sua intelligenza.

Cancro

Forse i più imprevedibili da questo punto di vista, i nati sotto il Cancro sono realmente difficili ed incoerenti: qualcosa che magari li ha fatti sinceramente divertire può improvvisamente scaturire un effetto “offensivo” nei suoi riguardi, in un modo che razionalmente neanche lui potrebbe spiegare. Spesso basta un cambiamento di umore per stravolgere tutto.