Non è facile fare previsioni sull’andamento del Bitcoin, dato che è comunque una criptovaluta molto volatile. Questo significa che ci può essere un rialzo ma anche subito un ribasso. Prima di investire, bisogna capire qual è il momento giusto per fare trading, prendendo in considerazione molte cose, tra cui i valori del dollaro e dell’euro ma anche i fattori che possono incidere su questa moneta.

Le previsioni di Bitcoin del prossimo mese tolgono il fiato: eccole

Il primo fattore da prendere in considerazione per fare una previsione sul Bitcoin è l’andamento dello storico sul prezzo. Deve essere fatta su un tempo minimo di almeno 1 anni.

Si può puntare, ad esempio sul ribasso del Bitcoin, cioè si può cominciare ad investire sul ribasso dopo 3 rialzi nel valore. Invece se si vuole investire sul rialzo, bisogna aspettare almeno 2 ribassi, in questo modo si ha la possibilità di cercare di non sbagliare in entrambi i casi.

Per fare una previsione si devono considerare anche i fattori esterni che possono incidere sul valore del Bitcoin. Ad esempio ci può essere l’aggiunta o la rimozione di questa moneta come metodo di pagamento. Ma può avvenire anche la legalizzazione di questa moneta. Sono da considerare anche i fattori energetici o ambientali. In conclusione possiamo dire che non è facile prevedere l’andamento del Bitcoin, soprattutto in questo momento di crisi.

C’è da dire però che molti esperti, sono molto speranzosi sull’aumento del valore del Bitcoin per fine anno.

Ad esempio, la storica Finder, ha previsto una chiusura per la fine dell’anno di quasi 65.185$, ciò significa simile al novembre scorso. Anche Ben Ritchie, è della stessa opinione, anzi per lui il Bitcoin arriverà a fare una chiusura annua di quasi 100.000$.

Dobbiamo comunque fare molta attenzione e avere sempre un piano, anche per ritirarci, se le cose dovessero mettersi male.