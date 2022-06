Il mondo del giardinaggio è incredibilmente diversificato e vasto, in primis perchè le specie vegetali sono innumerevoli ma anche perchè non si tratta di una “scienza esatta”, ma anche la conoscenza attuale è stata modificata nel corso del tempo. Se è innegabile che alcune specie vegetali sono indiscutibilmente più semplici da “curare” rispetto ad altre, alcune dinamiche come le foglie secche o gialle rappresentano un ostacolo per la stragrande maggioranza delle tipologie di piante. Quali sono le motivazioni che possono portare le foglie ad un ingiallimento oppre ad una perdità di umidità e cosa fare?

Le tue piante hanno foglie gialle o secche? 5 consigli utili

Le foglie secche e che tendono a diventare gialle possono essere lo “specchio” di diversi problemi, alcuni di facile risoluzione, in altri la situazione più esseree più complessa da districare.

In buona parte dei casi è la mancanza di luce a provocare l’ingiallimento, quindi se effettivamente riscontriamo una posizione poco “alla luce”, spostare la pianta in condizioni di luce o almeno mezzombra per alcuni giorni potrebbe risolvere il problema.

Le foglie secche sono generalmente associate ad una mancanza di idratazione, ma il problema può essere anche opposto: troppa acqua, oppure se le foglie sono bagnate direttamente possono effettivamente andare incontro a questa forma di deperimento: nella maggior parte dei casi l’acqua non deve bagnare nient’altro che il terreno.

Se tutti i fattori sopracitati risultano assolutamente a posto, l’ingiallimento/secchezza può essere legato ad una mancanza di nutrienti del terreno, oppure terreno che presenta un valore di PH troppo acido: in questo caso conviene svasare prima possibile la pianta, scegliendo ad esempio un maggiore apporto di torba, anche se sarebbe meglio identificare il terriccio migliore per la nostra pianta.