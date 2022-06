Le lucciole sono molto belle e creano intorno ad esse uno spettacolo stupendo. Molti pensano che sia solo un sogno vedere tante lucciole nel proprio terrazzo o giardino, ma in realtà non è così. Infatti esiste qualche piccolo trucchetto per attirarle proprio dove vogliamo. Questi piccoli animaletti, producono una luce calda molto intensa. Vediamo quindi come poterle attirare.

Le lucciole, purtroppo stanno sempre più scomparendo infatti sono a rischio di estinzione. Quelle che rimangono si possono notare proprio in questo periodo, dagli inizi di maggio a metà giugno.



É spiacevole dire che per chi vive in città, questo non sarà possibile, perché c’è molto smog, ma può capitare invece di vederle, per chi vive in un paese di montagna. La lucciola appartiene alla famiglia dei coleotteri, più specificamente alla famiglia delle Lampyridae.

Riescono ad illuminarsi grazie all’iridescenza causata dalla reazione tra ossigeno e luciferasi, cioè un enzima presente nell’addome dell’insetto. La luce viene usata per difendersi ma anche per corteggiare. Quest’ultima rende la lucciola tossica e quindi non può essere mangiata dai predatori.

Come abbiamo detto sono in via di estinzione e quindi non si troveranno mai in città o in terreni artificiali.

Lucciole in terrazza? è possibile, ecco come fare

Per attirare le lucciole, dobbiamo individuare per prima cosa una colonia. Poi possiamo mettere sul nostro terrazzo le loro piante preferite come la lavanda, il tarassaco, le margherite e il gelsomino.

Bisogna fare attenzione però, a quando andiamo a potare queste piante, perché si potrebbero nascondere sui fili d’erba e potremmo ucciderle. Dobbiamo anche evitare tutti i prodotti chimici che potrebbero danneggiarle, ma possiamo sostituirli con prodotti naturali.



Inoltre, possiamo anche sistemare dei piccoli contenitori con dell’acqua, in tutto il terrazzo, dato che ne necessitano molto. Si possono anche mettere dei piccoli cespugli per farle riparare. Un altra cosa da fare, è stare al buio, senza accendere le luci del terrazzo di notte. Ci penseranno loro ad illuminare la casa.



Oltre alla magia che le circonda, le lucciole sono molto importanti per mantenere la biodiversità, come anche le api e le rondini.

Seguendo questi consigli, non vi resta che aspettare e godervi lo spettacolo.