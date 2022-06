Il colesterolo per il nostro organismo è fondamentale. Infatti, svolge parecchie funzioni organiche ed è un composto organico appartenente alla famiglia dei lipidi steroidei. C’è da dire però che elevate quantità di questo composto fanno molto male e quindi si deve stare molto attenti, soprattutto a cosa si mangia. Esistono però degli alimenti che sono in grado di farla abbassare. Andiamo a vederne uno di questi.

Mastica una foglia al mattino e dici addio al colesterolo

La menta piperita è una pianta erbacea duratura, stolonifera, moltoaromatica, che esalta innumerevoli utilizzi sia per scopi terapeutici che in cucina. La menta, nel suo genere, è una pianta nota sin dall’antichità tanto che una storia narrata da Ovidio associa il nome di questa erbacea a quello della ninfa “Myntha”, creatura dal fascino straordinario.

Attualmente si riconosce alla menta un’azione rinforzante dello stomaco e del sistema nervoso centrale, se ne consiglia l’uso per sanare l’alito cattivo e le infiammazioni delle mucose.

In erboristeria tale prodotto naturale trova grande stima per pozioni rigeneranti e bagni tonificanti. Per quanto riguarda il suo uso in cucina si ricorda che mentre Apicio l’amava per insaporire piatti rustici e campagnoli, oggi le sue foglie si utilizzano copiosamente nelle regioni centro meridionali per aromatizzare paste, semifreddi, frutta e verdure stufate, in particolare melanzane e zucchine.

Benefici

La menta ha molteplici principi attivi che portano grandi benefici come le proprietà digestive. Infatti, soccorre lo stomaco nei casi di infiammazione e di indigestione. Per i problemi allo stomaco si suggerisce una tazza di tè alla menta.

L’aroma della menta stimola le ghiandole salivari che producono gli enzimi digestivi facilitando così la digestione. È utile anche per il mal di testa, il mentolo ha anche una buona azione analgesica ma va usato con attenzione. In dosi eccessive possono avere spiacevoli effetti collaterali sul sistema nervoso.

Il mentolo infatti innalza il flusso sanguigno e fornisce una sensazione di freschezza che può avere effetti benefici sul mal di testa. Infine in uno studio sull’uomo, la menta piperita ha diminuito il contenuto di LDL, colesterolo e trigliceridi sierici. Inoltre, la menta è capace anche di calare i livelli di glucosio nel sangue e avere quindi un effetto ipoglicemizzante, come indicato appunto in questo studio.

Sebbene la menta non sia pericolosa per la salute o abbia effetti collaterali significativi, se non consumata nelle dosi corrette può portare a problemi di uso eccessivo. Si consiglia di non prenderla prima di andare a dormire, perché potrebbe disturbare il sonno.

Masticare quindi una foglia di menta può essere incredibilmente benefico non solo in cucina per le nostre ricette ma anche per il nostro organismo soprattutto se soffriamo di picchi pericolosi di colesterolo.