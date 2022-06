Molti, se non tutti odiano la polvere in casa o sul balcone. La polvere infatti fa sembrare il balcone sempre sporco e se ci sono bambini, è un vero problema, soprattutto in estate che giocano fuori. Spazzare con frequenza è molto importante, così da rendere il pavimento sempre lucido e pulito. Per cercare di farlo il meno possibile, basterà farlo nel modo giusto. Vediamo quindi come si deve usare la scopa nel modo corretto.

Innanzitutto dobbiamo capire quale attrezzo ci serve e quale sia più utile per ogni situazione. Come ben sappiamo ci sono diverse tecniche di pulizia e ovviamente vari attrezzi da utilizzare. Ad esempio abbiamo la scopa con le setole, morbide o dure ma anche il sistema elettrostatico con panni specifici cattura polvere o anche l’aspirapolvere. Vediamo quindi quali sono i migliori e quali servono per la pulizia della casa.

La scopa a setole serve quando si devono spazzare delle cose più grandi, come i fazzolettini, i pezzetti di carta o i biscotti. È consigliato però, non comprarne una con le setole troppo morbide o con la base troppo larga, dato che questo tipo di scopa tende a far volare via la polvere, quindi c’è da fare molta più fatica. L’ideale sarebbe utilizzare la scopa elettrica dopo aver spazzato, così da eliminare tutti i residui, aspirando tutto dentro di essa.

Nessuno lo sa, ma bisogna passare la scopa in balcone con questa frequenza

Andiamo ora a vedere come spazzare nel modo giusto. È importante saper impugnare bene il manico, cioè bisogna posizionare le mani una più in alto e l’altra più in basso, questo a seconda del verso in cui si vuole spazzare. Anche la postura è importante, bisogna porsi di fianco al verso della scopa in modo da tenerla perpendicolare al corpo. In alternativa, è giusto anche mettersi dietro di essa, ma non in avanti, così eviterete di fare scivolare la polvere sui piedi.

Si deve iniziare a spazzare dal fondo della stanza, in tutti gli angoli, andando sempre verso la porta d’uscita. Così da non entrare più in quella stanza.

Qualunque scopa scegliate per pulire, è meglio tenerle sempre pulite. Il balcone si deve pulire frequentemente, così da non fare sempre troppi sforzi, è meglio togliere la polvere poco per volta, che tutta insieme.