Il bonifico istantaneo è una novità di quasi tutti i servizi bancari. È stato introdotto nel 2020 e permette di trasferire una somma di denaro da un conto all’altro in pochi secondi. Questo vale solo per i conti correnti delle banche che aderiscono all’accordo europeo.

Innanzitutto andiamo a vedere cos’è il classico bonifico bancario, cioè il metodo classico per trasferire i soldi da un conto all’altro.

Per fare questo bonifico occorre semplicemente l’IBAN del destinatario, cioè un codice che identifica il suo conto. Serve poi l’intestazione del conto corrente del destinatario, cioè il nome e cognome della persona a cui si vuole fare il bonifico. Bisogna poi ovviamente dormire l’importo da trasferire, la causale e la data dell’operazione.

Per far arrivare i soldi al beneficiario occorrono in media un paio di giorni lavorativi, ovviamente senza contare il sabato e le domeniche.

Qual è l’importo massimo per un bonifico istantaneo? “Attenzione”

Torniamo ora al bonifico istantaneo, il quale permette di accreditare la somma di denaro all’altra persona in pochi secondi. Certamente conviene molto soprattutto perché se è una cosa urgente, si può pagare immediatamente, senza aspettare i due giorni.

Vediamo però quali sono gli svantaggi di questo tipo di bonifico. Ovviamente non poteva essere tutto perfetto. Questo modello istantaneo, a differenza di quello normale, non può essere revocato, ciò significa che una volta fatto non si può tornare indietro. Quindi è consigliato fare questi bonifici solo alle persone che si conoscono.

Un’altra cosa negativa è che questi tipi di bonifici hanno una soglia massima di denaro che si può trasferire. In questo caso, la soglia massima trasferibile è di 15.000 euro. Questo non succede invece con il bonifico ordinario, quindi se si devono trasferire parecchi soldi, bisogna usare per forza quello normale, non si può fare altrimenti.

Si pensa però, che con il passare del tempo, questa soglia potrebbe aumentare o addirittura essere tolta.