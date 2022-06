Le relazioni umane sono complesse, e ancora più criptiche e difficili sono quelle sentimentali. “Freddamente” siamo portati a legarci sentimentalmente per “stare bene”, ma fin dall’adolescenza comprendiamo che la realtà delle cose è molto diversa: numerosi dubbi infatti possono “attanagliare” anche le menti più stabili. Le ragioni possono essere molte, dall’infedeltà, alla paura di non essere abbastanza oppure che la controparte non sia “quella giustaa”, solo per fare qualche esempio. Quali sono i segni che mettono più facilmente in dubbio la propria relazione sentimentale?

Questi segni zodiacali mettono in dubbio la loro relazione. Quali sono?

Capricorno

E’ un “cauto”, colui/colei che insistentemente vuole trovarsi un partner ma solitamente questo avviene solo dopo un po’ di tempo di “rodaggio”: Capricorno diventa pessimista quando è innamorato e si fa continuamente domande sul senso del rapporto, sulle proprie capacità e quelle della controparte, in primis. Questo porta inevitabilmente la relazione ad iniziare “in salita”.

Scorpione

Scorpione, apparentemente sicuro e convinto delle proprie capacià, diventa se non insicuro, molto puntiglioso. Ha standard molto alti ed è il primo a mettersi in discussione in una relazione. Anche se ciò è un pregio lo porta ad essere costantemente insoddisfatto e alla ricerca di nuovi stimoli anche quando non necessario.

Gemelli

Meno “logici” ma sempre preoccupati in merito ad una relazione, anche se le cose vanno “troppo bene”, Gemelli tende a preoccuparsi in modo sopratutto ingiustificato ed inutile. Difficile trovare un senso in questo atteggiamento, ma ciò che è sicuro è che instaurare un rapporto “tranquillo” con Gemelli è complicato.