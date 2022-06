In giardino o in balcone, scegliere i contenitori adatti per le nostre piante è un vero dilemma. Il fatto che ne esistano davvero tanti in commercio, di diverse forme ma anche di diverso materiale, non aiuta molto. Con questo articolo, andremo a vedere quali sono le fioriere più adatte per ogni tipo di pianta, così da facilitare anche la scelta. Andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche principali di queste fioriere.

Le fioriere sono una sorta di recipiente utilizzato per contenere le piante, soprattutto quelle da fiore, in modo tale da riuscire a coltivarle nel modo giusto, utilizzando anche il terreno necessario, senza esagerare. Questo tipo di contenitore è utile soprattutto per il balcone o per la terrazza, ma può essere utilizzato anche per piccoli giardini.



5 consigli pratici per scegliere le fioriere giuste: ecco la guida

Andiamo quindi a vedere quali sono i criteri da utilizzare per scegliere la fioriera giusta. Ad esempio si deve tener conto del tipo di pianta, dello spazio che sia e lo stile della casa.

Ad esempio una fioriera in pietra è adatta per il giardino ma non per il balcone o la terrazza.

Questi contenitori per le piante, si possono distinguere in base alla forma e al materiale di cui sono fatte. Ad esempio le più utilizzate sono quelle rettangolari, quelle quadrate, quelle rotonde e quelle ovali. Ovviamente, ci sono di tutte le dimensioni.

Dobbiamo anche specificare che esistono le fioriere da interno e quelle da esterno. Quelle da esterno si dividono in quelle per il giardino e quelle per il balcone che hanno i ganci per attaccarle poi alla ringhiera. Ci sono anche quelle a spalliera, che sono utili per le piante rampicanti.

Questa scelta dipende principalmente dallo spazio che si ha e dal tipo di pianta che si vuole coltivare. Le fioriere più grandi però, sono di certo più resistenti e quindi sono più difficili da rompere, nel caso di caduta, vento o pioggia forte. Allo stesso tempo però, sono anche più pesanti e quindi sono difficili da spostare.

Non bisogna sceglierla troppo piccola, perché potrebbe portare la pianta a non radicare bene e a non fiorire nel modo giusto.

Quindi, per concludere, possiamo dire che bisogna guardare il fattore estetico ma bisogna anche considerare soprattutto i bisogni della pianta, per non farla morire.