La cellulite è un inestetismo propriamente femminile, difatti interessa circa il 90% delle donne, a prescindere dall’età e dalla forma fisica. Si rivela con la comparsa di fossette irregolari con la forma di “pelle a buccia di arancia” soprattutto su fianchi, cosce, glutei, addome e ginocchio. In insoliti casi anche agli arti superiori.

Nei casi più leggeri, le fossette della pelle sono appena visibili. In quelli più gravi, all’opposto, assumono grandezze rilevanti e risultano dure al tatto. Sebbene la cellulite sia considerata un inestetismo, la cellulite può divenire un vero problema di salute. La crescita sovrabbondante del pannicolo adiposo, infatti, può compromettere la circolazione linfatica e venosa, causare edemi, pressare nervi con sensazioni dolorose.

La diagnosi della cellulite è abbastanza complicata perché il medico non ha la possibilità di utilizzare una strumentazione semplice ed istantanea e, trattandosi di patologia a dubbia eziopatogenesi e ad andamento cronicizzante, è arduo coglierne la fase precisa. Una diligente anamnesi ed una visita medica accurata sono anche nella “cellulite” il cardine diagnostico.

Attenzione questi alimenti fanno venire la cellulite: la lista

Tra gli alimenti da evitare in caso di cellulite ci sono certamente gli alimenti salati come i cibi conservati in scatola o in salamoia, gli insaccati e i salumi in genere, i formaggi stagionati, il dado da brodo, le patatine in busta e altri snack assai saporiti.

Oltre agli alimenti salati dovremmo diminuire anche il supplemento di sale alle portate. Questo perché sale ed alimenti salati contengono sodio, un minerale che per chi soffre di cellulite marca la ritenzione di acqua.

Anche merendine, dolci e cibi da fast food, che sono pieni di zuccheri e grassi, possono incoraggiare la cellulite specialmente perché questi nutriteti quando assunti in abbondanza aumentano i depositi di tessuto adiposo che vanno ad accrescere il problema.

Bisogna fare attenzione anche a non esagerare con l’assunzione di caffè durante il giorno. Sul caffè i pareri sono controversi, c’è chi sostiene che può aiutare a combattere la cellulite e chi anzi ritiene che peggiori l’inestetismo. In tal caso, per stare calmi e tranquilli, meglio limitarsi ad una o due tazzine di caffè al giorno, meglio se non è zuccherato.

Infine sono da limitare e quasi eliminare anche le bevande alcoliche, come vino e birra, perché arrecano calorie vuote che facilitano l’aumento di peso.