Non tutte le abitazioni hanno la fortuna di avere un balcone spazioso, che risulta essere particolarmente utile ed apprezzabile sopratutto nella bella stagione. Tuttavia a causa di particolari condizioni atmosferiche, magari sfavorite ulteriormente da una collocazione particolarmente “scomoda”. Un balcone sopratutto se ampio può trovare un “nemico temibile” nel vento che può effettivamente comprometterne la fruizione. Tuttavia esistono varie soluzioni per “fermare” o limitare molto l’azione del vento rendendo possibile utilizzare il proprio balcone anche in stagioni più ventose.

Balcone esposto al vento: usa questi trucchetti per riparararlo

Esistono ad esempio delle tende motorizzate che costituiscono la variante più “all’avanguardia” ma che sono anche piuttosto costose: è possibile optare per una variante più economica oppure scegliere la soluzione green. Una pianta rampicante, magari a “foglia larga” come può essere l’edera, l’alloro, il bosso, l’oleandro o l’andromeda, che sono anche mediamente resistenti al vento. Essendo rampicanti necessitano di un supporto come può essere un palo o un bastone ma anche un’altra struttura dove la pianta può “appoggiarsi”. Questa soluzione è sicuramente sostenbile ed economica ma bisogna ovviamente aspettare la crescita della pianta.

Volendo restare nel contesto delle piante, altra idea di particolare diffusione è quella che prevede l’utilizzo di canne di bambù opportunamente unite in modo fitto così da sviluppare una barriera per contrastare luce e vento.

Soluzione ancora più specifica è rappresentata dai pannelli frangivento in alluminio o in vetro, solitamente sviluppati su misura da un professionista che misura preventivamente l’area adatta per fungere da “copertura antivento”, e possono essere anche utilizzati per delimitare due zone del balcone.