Il giardinaggio attira migliaia di persone all’interno del mondo green: il termine identifica in modo generico la cura di qualsiasi forma di vegetale per scopi ricreativi e “ludici” a dir si voglia, a scopo principalmente ornamentale. Rappresenta quasi una sorta di scienza, perchè prendersi cura di queste forme di vita così importanti per l’intero pianeta (esseri umani compresi) porta anche a comprendere l’intero mondo verde e capirne a fondo la “logica”. Una delle azioni più importanti che riguarda ogni forma di pianta è sicuramente il rinvaso ossia il periodico cambio di terreno e vaso. Perchè è così importante?

Perchè rinvasare?

Dal punto di vista tecnico il rinvaso è l’azione che prevede l’estrazione dell’intero vegetale dal vaso “originale” e di ricollocamento in una struttura più grande e più adatta. Le motivazioni che portano alla necessità di rinvasare praticamente ogni pianta, sia da interni che da esterni sono varie:

Migliora lo stato di salute delle piante e contribuisce a migliorarne anche la crescita.

Maggiore spazio determina anche una migliore stabilità strutturale

Aiuta la pianta a crescere meglio, a causa del maggiore spazio per le radici.

Come capire quando cambiare vaso alla pianta? attenzione al dettaglio

Per le piante che già sono state rinvasate almeno una volta, il periodo migliore per farlo è la primavera o il tardo autunno, sino ai primi freddi invernali. E’ molto importante ricordarsi che il rinvaso rappresenta una condizione “traumatica” per qualsiasi pianta e va quindi evitata durante lo sviluppo, la fioritura o qualsiasi condizione di crescita. Quando si acquista una pianta “nuova” è meglio rinvasare entro pochi giorni perchè i contenitori utilizzati sono solitamente troppo piccoli. Generalmente si tratta di un’operazione che va eseguita una volta all’anno, se la pianta presenta dimensioni di vaso non eccessivamente grandi (inferiori ai 20 centimetri di diametro).

Un tratto distintivo che indica la necessità di rinvaso è la fuoriuscita delle radici dal vaso, unito ad uno “stop” della crescita.