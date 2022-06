Il canone rai deve essere pagato da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Questa specie di tassa, deve essere pagata una sola volta all’anno e anche una sola volta per famiglia anagrafica. Quest’ultima cosa però solo se i familiari abbiano la residenza nella stessa casa. La stessa cosa vale per i residenti all’estero se hanno in un’abitazione in Italia, un apparecchio per guardare la televisione.

Dal 2016, questo canone, viene addebitato in bolletta, così da farlo pagare a tutti. Però già dal prossimo anno, si dovrà pagare diversamente, perché deve essere tolto dalla bolletta dato che si tratta di un onere improprio, cioè non riferibile al consumo di energia.

Ovviamente però ci sono alcuni casi in cui si può evitare di pagare questo canone. Vediamo insieme quando si può evitare.

Come non pagare canone Rai 2022? Ecco la risposta: “attenzione”

L’agenzia delle Entrate, per agevolare alcune persone, ha messo delle regole ben precise per chi non vuole pagare questo canone. Infatti per chi non ha un apparecchio televisivo ma un contratto energetico, può presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Ovviamente, nessuno della famiglia deve possederne uno. Questa dichiarazione deve essere fatta ogni anno, altrimenti vi sarà addebitato il costo del canone Rai.

La dichiarazione deve essere presentata dal primo luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo o dal primo febbraio al 30 giugno per quanto riguarda l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno. In questo caso l’esenzione sarà parziale.

Ci sono anche altre possibilità per evitare il canone Rai. Ad esempio non deve essere pagato per chi ha un’età superiore ai 75 anni se hanno un reddito annuo inferire a 8 mila euro. Possono evitarlo anche i diplomatici e militari stranieri e gli esercenti che rivendono o riparano questi apparecchi.