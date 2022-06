Gli ideali rappresentano i concetti morali che porta ad una persona o una categoria delle stesse ad agire in un determinato modo. L’ideale non è necessariamente rappresentato da un fine, ma in alcuni casi è qualcosa di completamente astratto mentre in altri definisce concetti anche molto concreti, come possono essere quelli politici. Anche se non tutti ce ne accorgiamo, la tendenza umana è quella di seguire in ogni caso qualche ideale, che può essere stato inculcato più o meno direttamente dalla nostra famiglia oppure “forgiato” da noi stessi. I segni dello zodiaco più idealisti farebbero di tutto pur di far trionfare il proprio senso del principio. Quali sono?

Ecco i più idealisti secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Pesci

Personalità sensibile e molto diversificata tra i rappresentanti dello stesso segno, Pesci indica in modo assoluto un profilo ideale, sotto tutti i punti vista. Nella maggior parte dei casi agisce proprio per principio e non per un fine “pratico” e “comodo”.

Capricorno

Hanno il pallino dell’altruismo e sono molto concentrati sul senso di umanità intesa come concetto generale di benessere. Spesso si batte per i diritti dei più deboli essendo anche piuttosto empatico.

Sagittario

Gli idealisti che apparentemente sono distaccati dal resto del mondo: rappresentano infatti una maggioranza di persone che solo apparentemente segue il ciclo naturale, ma che in realtà pone grande enfasi sull’aspetto umano. Vivono secondo dei valori molto definiti e distinti e per questo motivo sono indubbiamente degni di rispetto e considerati anche affascinanti dal punto di vista sentimentale.