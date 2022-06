Il contesto reale ci porta inevitabilmente a restare, nella maggior parte dei casi con i piedi per terra, anche se l’essere umano per struttura mentale è portato a sognare, a fantasticare e progettare anche cose irrealizzabili (in teoria). Numerose imprese ed invenzioni hanno e continuano ad avere una base legata all’aspetto astratto, “sognato” da parte di qualcuno. Anche tra gli uomini esistono numerose personalità piuttosto famose per essere legate a questo tratto: i sognatori, secondo lo zodiaco non sono affatto pochi ma non sono tutti uguali. Quali sono?

Gli uomini sognatori secondo lo zodiaco sono questi 3. Eccoli!

Leone

Comprende benissimo le dinamiche talvolta “crudeli” del mondo reale, ma se l’uomo Leone riesce a mantenere una certa calma e leggerezza ciò è dovuto principalmente ad un atteggiamento da sognatore che, seppur in maniera non sempre evidente, è solito mettere in evidenza.

Scorpione

Estremamente concreta ma non per questo “fredda e distaccata”, anzi. Se da una parte è a larghi tratti pessimista, non perde mai la speranza e questo a causa di un modo di pensare idealista e sognatore. Gran parte della sua creatività e immaginazione provengono proprio dalla propria capacità di sviluppare contesti mentali anche piuttosto complessi.

Pesci

Vola tantissimo con la fantasia, anche quando sarebbe necessaria maggior concretezza. Pesci, sopratutto nella variante “maschile” ne è assolutamente consapevole e sa benissimo “come gira il mondo”. A volte tende ad isolarsi perchè non viene percepito come “sveglio” a sufficienza, quando in molti casi è esattamente il contrario. Costringere un Pesci a non sognare significa spogliarlo del proprio carattere.