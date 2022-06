Le fragole costituiscono uno dei frutti più amati e diffusi, sopratutto in stagioni come la primavera e l’estate: anche se è uno dei più famosi, in realtà appresenta un “falso frutto“, ossia la parte che normalmente consideriamo tale. I veri frutti, dal punto di vista botanico sono gli acheni ossia i semini presenti sulla polpa e che sono edibili. E’ considerabile, come tutte le varianti della famiglia delle Fragaria un frutto aggregato perchè il fiore da quale deriva è stato fecondato da più pistilli. Sfruttata sopratutto in gastronomia, e più nello specifico in pasticceria, la fragola non è assolutamente complicata da coltivare “in casa”.

Nessuno lo sa, ma ecco come coltivare le fragole: la guida

La pianta della fragola necessita di un clima temprato anche se è abbastanza resistente, bisogna solo evitare il sole diretto (meglio optare per ombra e mezzombra) e disporre di un terreno soffice, privo di ristagni idrici. E’ meglio prediligere una varietà di terreno mediamente terreno sabbioso, sufficientemente diversificato.

E’ possibile partire dai semi ma date le piccole dimensioni di questi ultimi è consigliabile partire dalla riproduzione tramite piantina, magari di agricoltura biologica. E’ opportuno vangare e diradare con sufficiente energia il terreno, ed interrare le giovani piantine pochi centimetri di profondità, a circa 20-25 cm le une dalle altre, facendo attenzione che il terreno risulti ben compresso e compatto a sufficienza. La stagione migliore per far crescere le fragole è l’autunno.

Successivamente possono essere riprodotte tramite gli stoloni, lunghi rami che si sviluppano in lunghezza e che possono essere utilizzati per riprodurre altre piante: una volta che questi “rami” hanno raggiuntu una lunghezza di almeno 25 cm vanno messi a dimora in un vaso separato senza separarli dalla pianta base, avendo cura di tenere lo stolone a un centimetro di terra di profondità nel nuovo vaso utilizzando un peso come un sasso per mantenerlo fermo, mentre l’estremità deve essere libera verso l’alto.

Il terreno deve essere sempre leggermente umido e prevalentemente esposto al sole anche se non troppo aggressivo.