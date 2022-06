Il concetto di orgoglio non sempre ci fa scegliere sempre la decisione più “utile” ma è probabilmente quello che ci rende “umani”. Il senso morale e le proprie scelte sono determinate dalla nostra personalità, che determina l’orgoglio, ossia al senso di autostima e fiducia nelle proprie capacità che condiziona le nostre scelte e che ci fa stare bene. Il mondo femminile è costellato di donne estremamente orgogliose, che solitamente, secondo lo zodiaco, fanno parte dei seguenti segni. Lo sapevi?

Orgogliosissime! Ecco le donne più orgogliose dello zodiaco!

Vergine

La donna Vergine potrebbe scalare una montagna solo con il proprio orgoglio, valore che per le nate sotto questo segno viene prima di ogni cosa, anche se la porta ad effettuare considerazioni coraggiose e azzardate, oppure incappare in veri e propri errori, Vergine non farà mai qualcosa solo per “convenienza”:

Leone

Egocentrica anche a causa del proprio orgoglio: la donna Leone è fortemente condizionata dal giudizio altrui ma anche e sopratutto da quello proprio. E’ più severa di quanto non si possa pensare nei suoi stessi riguardi e questo porta ad essere considerata tra la più orgogliosa perchè ogni decisione deve essere moralmente compatibile con il proprio spirito.

Scorpione

Non comprende chi agisce solo spinto dalle proprie necessità: la personalità della Scorpione è complessa e non sempre viene compresa ed accettata dagli altri. Si sente a disagio molto facilmente se si trova in un contesto sfavorevole, ma grazie alla propria determinazione ed al proprio orgoglio riesce ad “uscire fuori” dalle situazioni anche più complesse.