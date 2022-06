Allontana il tuo gatto da questi insetti, o può essere punto: la lista

Un vecchio modo di dire “la curiosità ha ucciso il gatto” in realtà ha un certo elemento di verità. I gatti sono creature ficcanaso, mentre annusano in cerca di qualcosa di interessante. Studiano, cercano, esplorano, ma soprattutto cacciano: il loro istinto predatorio e fortissimo, e li porta alla ricerca costante di qualcosa da predare. E ovviamente, se trovano qualcosa di interessante, tendono a mangiarlo o morderlo, o anche soltanto a metterlo in bocca.

Pericolosi per loro

Gli insetti risentono della presenza dei gatti ficcanaso, quindi quando li hanno sotto tiro, pungono parti del corpo più esposte e a loro vicini come occhi, orecchie e zampe. Le punture di api, vespe e calabroni, possono dare problemi ai nostri felini: il loro veleno può variare da una semplice irritazione ad uno shock che può essere mortale. In quanto amorevoli padroni di animali domestici, dobbiamo cercare di ridurre al minimo la reazione intervenendo tempestivamente. Ma andiamo a vedere quali insetti possono essere più dannosi per il nostro felino.

Zecche

Le zecche si aggrappano opportunisticamente alla pelliccia di animali che sfiorano un filo d’erba, foglie, rami, terra o altre superfici ambientali. Le zecche sono creature che si muovono lentamente che strisciano sulla superficie della pelle, fino a quando non trovano una posizione adatta per mordere gli strati della pelle per prendere un pasto di sangue. Questi insetti possono passare inosservati fino a quando non si nutrono e le loro dimensioni crescono; il rossore può verificarsi attorno al morso di zecca: gonfiore e croste possono quindi verificarsi dopo che il segno di spunta viene rimosso o cade.

Pulci

Le pulci sono insetti assetati di sangue che saltano sui corpi dei nostri animali domestici, e crescono sulla superficie della pelle. La testa, il collo, l’inguine, il perineo, e la base della coda sono posizioni comuni in cui le pulci si riuniscono, mordono e irritano la pelle. Di conseguenza, il nostro animale leccherà, masticherà o si graffierà nel tentativo di alleviare l’irritazione. Le lesioni potranno presentare gonfiore, arrossamento, perdita di peli e croste.

Api, calabroni e vespe

Le punture di questi insetti, tendono a localizzarsi fino al punto di entrata nella pelle e può verificarsi in qualsiasi parte del corpo. Tuttavia, la puntura di questi insetti provoca un dolore significativo che può portare a vocalizzazione improvvisa, zoppia, prurito o altri segni. Inoltre, il loro veleno crea una significativa risposta infiammatoria che porta a gonfiore, arrossamento, orticaria e segni più sistemici come vomito, diarrea, inciampo, collasso e bassa pressione sanguigna.