Dal primo gennaio 2022, sono cambiate le regole i contanti, cioè per i pagamenti in contanti, che ora hanno un limite di 999,99 euro.

Da questa data, si riduce la soglia del limite di utilizzo dei contanti ma anche per i trasferimenti di denaro, da persona a persona. Questo è stato fatto per fare il modo di far usare meno cash possibile e di avere più pagamenti tracciabili, così da cercare di combattere l’evasione fiscale sempre più diffusa. Infatti con i contatti, si può tranquillamente pagare in nero e l’esercente può anche non fare lo scontrino. Questa cosa era già stata prevista questa cosa, ma la soglia minima era di 1999,99 euro, che poi è stata abbassata a 999,99 euro.

Con i nuovi limiti sui contanti cambia tutto: ecco cosa devi sapere

Questo limite vale per ogni tipo di pagamento tra una persona è un’altra. Quindi se si vuole comprare qualcosa che costa più di quella cifra, bisogna pagare con un metodo tracciabile. Questo vale anche se si vogliono dare dei soldi ai figli o ad un familiare.

Sarà consentito invece, prelevare o versare in banca, una somma più altra di 999,99 euro. Questo perché la transizione avviene con se stessi, non si sta dando i soldi a nessuno. Lo stesso vale per il prelievo, si possono tranquillamente prelevare 3000 euro tutti insieme, ma ovviamente non si possono spendere per un unico acquisto.

Si può però fare un acquisto, pagando sia in contanti che con la carta. Ad esempio se si vuole comprare una cosa che costa 1300 euro, si possono pagare 900 euro in contanti e 400 euro con la carta.

I trasgressori saranno puniti con delle sanzioni. Ad esempio con la soglia di pagamento che prima era di 1999,99 euro, fino al 31 dicembre 2021, la multa minima era di 2000 euro. Mentre con la soglia di 999,99 euro, la sanzione è di 1000 euro.