Fin da bambini impariamo che le personalità sono tutte diverse, e se questo contribuisce a rendere unica una persona, tende a forgiare anche la nostra tendenza di opinione: quasi inconsciamente ci consideriamo affini a determinati tratti caratteriali rispetto ad altri, che invece sono generalmente percepiti come non “nostri” se non illogici. Il mondo è letteralmente pieno, per fare un esempio di personalità che amano provocare, ossia scatenare di proposito (o meno) una reazione più o meno “violenta” nelle altre persone. Inoltre c’è qualcosa nei provocatori che ci rende stranamente affascinati nei loro confronti in alcuni casi: quali sono i segni provocatori per lo zodiaco?

Conosci i segni “provocatori” dello zodiaco? Eccoli!

Gemelli

Quelli che provocano quasi senza accorgersene, Gemelli sembra sempre indossare una “maschera”, è una persona che cambia costantemente umore e mood e trova grande stimolo nel punzecchiare gli altri, ma non senza motivo. Vi è sempre qualcosa “sotto” che porta Gemelli a non accontenrasi di un concetto, ma che al contrario lo spinge ad essere un provocatore quasi senza saperlo.

Vergine

Vergine invece è un provocatore fatto e finito, un profilo caratteriale che un po’ per “diletto” un po’ perchè si sente tendenzialente “migliore” di quasi tutti gli altri, anche fino allo sfinimento continua a dire cose anche poco carine oppure provare a rafforzare un contesto se li vede vincitori.

Cancro

Provocatore perchè umorale, non per “fini particolari”. Se non si sente rappresentato da un’idea o da un pensiero, è solito “dar fastidio” anche in modo abbastanza gratuito, finchè non trova una cosiddetta “pace interiore”. Poco importa se questa ricerca della pace disturba gli altri.