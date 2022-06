Mettersi in gioco e provare ad avere la meglio sugli altri è uno dei tratti più “umani” e se vogliamo quelli che decretano il successo più noti della nostra specie. Dal punto di vista “storico” una personalità competitiva è tendenzialmente più portata ad avere successo, in senso generale, nella propria vita rispetto a chi palesa un temperamento meno a fuoco da questo punto di vista. Com’è noto, non tutti sono alla ricerca della “gloria” e di riflesso possono avere numerose motivazioni per essere poco competitivi. Quali sono quelli meno competitivi secondo lo zodiaco?

Conosci i segni zodiacali meno competitivi in assoluto? Eccoli!

Cancro

Non sembra essere interessato a primeggiare in contesti pratici, ad esempio per ambire ad una ricchezza particolare, ma si accontenta di poco, relativamente parlando. L’importante per questo segno è stare tranquilli e fare se non il minimo indispensabile, quello che sa fare in maniera dignitosa e sufficiente.

Vergine

Non ha bisogno di essere competitivo perchè ha già un’opinione elevata della propria persona e delle proprie capacità. Ecco perchè sostanzialmente a lui “poco importa” la necessità di dover primeggiare, ha degli standard personali elevati ed è molto sicuro di se, abbastanza da non cogliere le provocazioni.

Sagittario

A suo modo è competitivo, ma non nel senso più diffuso del termine. Nel senso che la sua capacità di “primeggiare” non lo porta ad una sorta di “lotta” con gli altri, che considera molto fine a se stessa. Non ama la competizione se non quella prettamente ludica, che porta ad un senso di soddisfazione “leggero” e nient’altro.