Non tutti amano le sorprese, e sopratutto non tutti amano lasciarsi “governare” e condizionare da un contesto. Gli abitudinari al contrario sono proprio coloro che sono strettamente legati ai propri ritmi ed ai propri tempi: fare le cose secondo un modus operandi definito li fa stare bene e in molti casi rappresenta l’unico modo “normale” di relazionarsi verso situazione e persone. Anche tra gli uomini esistono profili molto abitudinari, solitamente evidenziati dal segno zodiacale. Quali sono gli uomini legati alle proprie abitudini?

Ecco gli uomini più abitudinari tra i segni zodiacali. Lo sapevi?

Vergine

Non sono i più rigorosi da questo punto di vista, anzi amano ogni tanto cambiare e variare la propria routine, ma le abitudini rendono l’uomo Vergine quello che è, conferendogli una base, una sorta di “ancora di salvezza” che garantisce a questo segno un senso di stabilità e benessere.

Bilancia

Ama le sorprese ma ancora di più le certezze, perchè tra una sorpresa potenzialmente “brutta” e una “noiosa certezza” non avrebbe dubbi su quale scegliere. Non è nuovo ad andare contro le proprie regole ma nella maggior parte dei casi l’uomo Bilancia pur non essendo il più prevedibile, ha tutta una serie di abitudini molto radicate.

Toro

Vuole certezze, e le sorprese è lui a volerle creare e non “subirle”: il senso della vita del Toro è molto concreto, decisamente razionale ed è solito avventurarsi alla “deriva” solo se può contare su una sequela di abitudini e certezze che devono essere “a portata di mano”. Difficile che un Toro cambi, da questo punto di vista.