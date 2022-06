Le federe sono molto importanti per arredare la casa, insieme alle lenzuola, sono le cose che più caratterizzano la nostra camera da letto. La pulizia, è fondamentale anche per queste cose, soprattutto in estate, quando si suda di più. Come le altre cose del letto, lenzuola e copriletto, anche le federe devono essere lavate spesso. Ovviamente la domanda che tutti ci poniamo è quanto spesso si devono lavare.

Ecco il segnale per capire quando pulire le federe dei cuscini: “wow”

Alcuni consigliano di lavarle una volta ogni due settimane anche se, secondo noi, è meglio lavarle una volta a settimana, così da averle sempre cresce e pulite. Questo vale per tutta la biancheria da letto. Quando dormiamo perdiamo capelli, oli dal corpo è molto sudore, quindi si crea un ambiente umido e ideale per la proliferazione dei batteri e degli acari.

Ovviamente, bisogna lavare anche i cuscini, ma meno frequentemente. Le federe infatti, proteggono il cuscino e quindi basterà lavare queste. Ma ogni quanto tempo bisogna lavare i cuscini? Questo dipende principalmente dal clima e dall’umidità.

Andiamo quindi a vedere come lavare i cuscini.

Cuscini

Ovviamente, bisogna arieggiare sempre la stanza e i cuscini vanno messi fuori così da farli rinfrescare.

Non bisogna lavare i cuscini a secco, dato che è molto difficile liberarsi delle sostanze tossiche di cui si compone il lavaggio a secco. Usiamo invece un lavaggio professionale che rimuove le piume e li sterilizza con luce UV e il lavaggio del primo strato di protezione del cuscino.

Se non si vuole andare in lavanderia per questo tipo di lavaggio, lo possiamo fare anche tranquillamente a casa. Però bisogna sapere che i cuscini appena lavati, zuppi di acqua sono molto pesanti e difficili da maneggiare.

Per i cuscini in poliestere bisognerà fare un lavaggio a macchina sul programma per la lana, mettendo però poco detersivo. Poi fare la centrifuga e metterli nell’asciugatrice.

Per i cuscini in gomma, basterà tamponarli con acqua insaponata tiepida e poi sciacquarli bene e passare la carta assorbente. Non bisogna assolutamente strizzarli, sennò perderanno la loro forma e non saranno più utilizzabili e quindi dovranno essere buttati via.