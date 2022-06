Le fragole sono apprezzate da tutti, sia da grandi che piccini. Se non si vuole ricorrere sempre al supermercato, si possono anche coltivare in casa. La coltivazione delle fragole è infatti, non troppo difficile e con le dovute accortezze ci può riuscire chiunque. Con la tecnica idroponica, è possibile coltivare le piantine di fragole anche in città o anche per chi non possiede uno spazio verde per farlo. Basterà acquistare un kit per formare una piccola serra dentro casa, così da avere sempre tutto sotto controllo, soprattutto il clima e la temperatura che serve a queste piante per crescere.

Le fragole oltre ad essere buone, fanno anche molto bene alla salute, infatti contengono ferro, potassio, magnesio, fosforo e vitamina C, B, E, K.

Si può coltivare questa frutta sia in casa che in giardino, ma anche in balcone. Possono essere anche coltivate sospese. Non ha bisogno di particolari attenzioni, ma bisogna comunque aiutarla il ciclo produttivo, che può durare anche qualche anno.

Per la semina, il periodo perfetto cambia in base alle varietà, ma di solito possono essere messi a dimora dalla fine dell’autunno fino alla primavera. Devono però essere sempre posizionate in una zona molto soleggiata. Il terreno deve essere fertilizzato e misto a sabbia, così da favorire il drenaggio dell’acqua e l’umidità.

Ecco la tecnica migliore per coltivare le fragole sospese

Con la tecnica citata prima, cioè la tecnica idroponica le fragole possono crescere tutto l’anno e saranno sempre buone.

Quindi si possono tranquillamente coltivare in casa, anche con l’aiuto dei bambini, che possono farlo con voi e osservare come cresce la pianta.

Con la coltivazione fuori suolo si devono però creare le condizioni ideali per quanto riguarda la temperatura, ma anche l’illuminazione.

Bisogna ricordarsi di mantenere almeno qualche centimetro tra una piantina e l’altra,m. Si devono anche eliminare tutte le foglie secche. Hanno bisogno di tanta acqua, soprattutto durante la fase di germinazione e produzione dei frutti. È importante anche controllare sempre il drenaggio dell’acqua, così da non far firmare ristagni idrici, che potrebbero far marcire la pianta. La temperatura deve essere tra i 15° ai 22° e ci deve essere anche abbastanza umidità.

Per aiutare la pianta a crescere, all’acqua si può aggiungere anche una dose di fertilizzante, durante l’irrigazione.