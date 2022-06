I ragni portano fortuna: ecco perché e cosa fare se ne vedi uno

Credenza popolare o realtà? Si dice “ragno guadagno”, ma non tutti la pensano nello stesso modo, soprattutto per coloro che soffrono di aracnofobia. Ma addirittura, un’antica credenza sostiene che se mentre camminiamo ci cade un ragno in testa, avremo tantissima fortuna e ricchezza. Per alcuni, invece, significa un grande spavento. In realtà, non solo le credenze popolari devono farci capire che un trovare ragno in casa non è una tragedia, ma anche il valore ecologico di questo animale, che ci impone di salvaguardarlo.

Credenza popolare

Sin dai tempi antichi si è sempre pensato che trovare un ragno in casa sia un presagio di fortuna o guadagno imminente, ma le credenze risalgono alla nascita di Cristo: furonoi ragni ad adornare la grotta di Betlemme, durante la notte di Natale, per riparare la famiglia dal freddo e, sempre un ragno aiutò, di fatto, Gesù, Giuseppe e Maria a scappare dalla persecuzione di Erode. Ma, nel tempo, si è, anche, creata un’arte divinatoria legata all’incontro coi ragni, con il nome di “aracnomanzia”. Il significato dell’auspicio varia a seconda dell’azione del ragno, della sua posizione e del periodo della giornata nella quale si incontra.

I vantaggi di avere un ragno in casa

Gli entomologi, ossia coloro che studiano gli insetti, sostengono che questi animali sono fondamentali per il nostro ecosistema e per il nostro ambiente; grazie ai ragni e alle ragnatele che costruiscono è possibile tenere sotto controllo le popolazioni di alcuni insetti molto più fastidiosi e nocivi, come: mosche, zanzare e parassiti. La maggior parte dei ragni che troviamo dentro casa non sono velenosi, per quanto noi ne restiamo terrorizzati a volte, è facile notare come si tengano alla larga da noi, rimanendo arrampicati negli angoli più lontani della nostra casa, e allontanandosi quando ci avviciniamo. In più avere un ragno in casa, infatti, significherà ridurre notevolmente la presenza di pulci, mosche e blatte.

Cosa fare quando ci sono ragni in casa

Oltre ad avere i suoi vantaggi, ha anche i suoi svantaggi: se nello stesso ambiente convivono due o più specie di ragni, queste entreranno in conflitto tra di loro, tentando di uccidersi a vicenda. Sarà la specie più grande a risultare vincitrice, estinguendo la presenza di quella più debole. Ecco perché è opportunoeliminare tempestivamente tutte le ragnatele presenti in casa utilizzando ad esempio l’aspirapolvere o panni umidi per una maggiore presa, oppure prodotti che impediscono la formazione di altre ragnatele. È indispensabile bloccare le vie di accesso controllando fori e crepe nei muri ricorrendo all’utilizzo di sigillanti, come lo stucco riempitivo, per impedire il passaggio dei ragni e la formazione quindi di nidi in casa.