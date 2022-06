Al mondo esistono sensibilità e tendenze molto diverse, che, sommate alla nostra esperienza di vita, forgia le persone che siamo. Se esistono personalità “puntigliose” e tendenti al conflitto, sempre e comunquee sono comunque molti gli indivdui che invece tendono verso l’accondiscenza, ossia naturalmente sono portati a “sopportare” e resistere anche a fronte di situazioni complesse e ostili. Viene sia interpretato come fattore positivo, ma anche come negativo, legato ad una forma di debolezza e poco carattere. Secondo lo zodiaco i segni più accondiscendenti sono questi:

I segni più accondiscendenti sono questi 3, secondo lo zodiaco. Quali?

Bilancia

Sopportano anche se non sono daccordo, a causa di una natura da “diplomatici” veri e propri, che viene evidenziata fin dalla giovane età. Anche se qualcosa da loro fastidio, sanno come prendere un concetto e renderlo meno aggressivo possibile, anche se si trovano in una situazione avversa. Mai interpretare questa accondinscendenza per debolezza però.

Pesci

Naturalmente sono portati ad evitare i conflitti di ogni tipo, anche se questi li vedono come “vittime”. Purtroppo Pesci ha una tendenza diffusa ad essere manipolato e incredibilmente influenzabile ma non perde mai la propria personalità che è sicuramente accondinscendente ma non “succube”, anche se è l’impressione che danno in molti casi.

Capricorno

Sono dei “cattivi” accondiscendenti perchè sanno bene che in molte situazioni è opportuna la diplomazia, ed inconsciamente riescono a “stare zitti e buoni”, seppur controvoglia. Però rispetto agli altri segni mettono subito in chiaro che è meglio non scherza con loro. Se sono accondiscendenti è perchè sono loro a “deciderlo”.