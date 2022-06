In un contesto come quello attuale il termine pacifismo risulta essere sulla bocca di quasi tutti: come tutti sappiamo sta a significare la precisa volontà di evitare concettualmente ogni forma di conflitto, solitamente per una motivazione morale e “ideale“, che tuttavia sopratutto quando si fa riferimento al contesto socio-politico lascia spazio a varie interpretazioni. Nell’ambito psicologico e caratteriale il significato non è troppo dissimile dalla denominazione originale, in quanto identifica una personalità che in ogni caso è portata ad arginare o evitare i conflitti come possono essere i litigi. Quali sono secondo lo zodiaco i segni più pacifici?

I segni più pacifici dello zodiaco, sai quali sono?

Bilancia

Quasi naturalmente Bilancia “spicca” per grande equilibrio ed affidabilità ed è molto raro vederlo incaponirsi a cercare di avere ragione in modo aggressivo, oppure andare incontro in modo consapevole ad un conflitto verbale e fisico. Grande oratore e personalità diplomatica, è agli antipodi dei conflitti.

Gemelli

Incoerenti ma fino a un certo punto, in quanto Gemelli è portato in maniera istintiva a mettere ordine e fare il punto di ogni situazione in modo anche molto pratico, a dispetto della personalità “tumultuosa”. Gemelli sa bene che i conflitti possono essere scaturiti da qualsiasi problematica ma è meglio evitarli.

Cancro

Farebbe tutto pur di circondarsi da situazioni tranquille, ben lontane da ogni forma di conflitto. Cancro non riesce neanche a gestire benissimo i propri confitti e dissidi personali, figurarsi quelli “esterni”. Rappresenta un po’ il punto debole di questo segno così sensibile ed intuitivo. Un pacifico “per forza”.