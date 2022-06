I contesti lavorativi ma anche familiari e sentimentali sono indubbiamente complessi in ogni loro forma o almeno nella maggior parte, sopratutto in un contesto diversificto come quello moderno. La capacità di risolvere i problemi è essenziale, ed è solitamente collegata in senso molto ampio alla maturità e all’intelligenza. Apparire pratici ossia capaci di approcciare una situazione e portarla alla soluzione in poco tempo ed in maniera naturale sembra essere prerogativa di personalità distinte, secondo lo zodiaco fanno parte dei seguenti segni. Quali sono?

I segni più pratici dello zodiaco, ci sei anche tu? Clicca e scoprilo

Scorpione

Se c’è un problema da risolvere Scorpione c’è. Pur non essendo “l’aggiustatutto”, è perfettamente consapevole come porsi e nel caso, a chi chiedere supporto e consigli. E’ l’antitesi dello sbruffone perditempo, e quando capisce che c’è bisogno di agire si attiva e molto naturalmente fa il possibile per adempiere al meglio delle sue possibilità.

Vergine

Efficientissimi! I Vergine sono noti per provare grande soddisfazione nel risolvere i problemi in poco tempo ed in maniera apparentemente semplice (per loro) ma complicata per la stragrande maggioranza degli “altri”. Un po’ troppo schematici e troppo impostati, ma nell’atto pratico sono eccellenti.

Toro

Non i più creativi ma sicuramente tra i più pratici anche perchè riescono a combinare con successo il senso pratico con un certo modo di fare “istintivo” ma assolutamente efficace in quasi tutte le situazioni. E’ difficile vedere un Toro che si lascia sopraffare dalla situazione, per quanto complessa essa possa essere. Sicuramente molto affidabili e pratici.