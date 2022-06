Apparire contraddittori, ossia in un qual modo incoerenti verso se stessi è percepito sia come un tratto negativo che potenzialmente positivo. Negativo perchè può rappresenta per l’appunto una tendenza a voler stare con “due piedi in due scarpe”, ma anche la capacità di saper leggere un ragionamento con due punti di vista magari anche opposti. Lo zodiaco identifica queste personalità in modo abbastanza preciso, e i segni più contraddittori potrebbero stupire qualcuno. Li conosci?

I segni zodiacali più contraddittori: li conosci? Ecco quali sono!

Pesci

E’ difficile “decifrare” il labirinto mentale contorto che controlla i nati sotto il segno dei Pesci, così sognatori ma anche così desiderosi di non mettersi contro nessuno. Pesci infatti quando deve esaminare una persona o una situazione non si lascia condizionare da un’opinione ma tende a forgiarne una molto personale. Odia sbilanciarsi anzi non ne è capace ed è per questo che è solito appararire contradditorio.

Sagittario

Altro segno che detesta i ragionamenti “bianco” o “nero” e non ama le risposte semplici. Spesso ha due opinioni su qualsiasi cosa ma riesce a non apparire incoerente (quasi) mai. Questo perchè è dotato di un forte spirito analitico e critico che lo porta a non parlare “a vanvera”. Si contraddice ma spiega sempre molto logicamente perchè lo è.

Scorpione

Non è il più diplomatico dello zodiaco ma anzi è molto logico, e nonostante sia un po’ fissato con la coerenza è abbastanza arguto da capire che essere troppo inflessibili non è mai consigliabile, anzi denota “ottusagnine” vera e propria. Per questo motivo pur apparendo contraddittorio riesce comunque a far valere le proprie ragioni.