Il concetto di prevedibilità e imprevedibilità riesce a definire una buona parte del nostro carattere: abbiamo già affrontato le personalità più difficili da prevedere, per le più disparate motivazioni, ragioni che a volte sfuggono al senso comune, ed in altri casi anche da parte delle stesse personalità. Se il mondo femminile è contrassegnato da numerosissime personalità anche molto diverse, esistono comunque tante donne che riescono ad essere percepite come prevedibili, sia per precisa volontà ma anche “senza volerlo”. Quali sono le donne più prevedibili?

Le donne più prevedibili secondo lo zodiaco. Quali segni sono?

Cancro

La donna Cancro rappresenta un mistero pur essendo prevediible. Com’è possibile? Si tratta di una personalità definibile iceberg, ma non per “freddezz” ma perchè lascia intravedere solo una piccola parte della propria personalità, e questa risulta essere immediatamente chiara. Qualsiasi reazione diventa immediatamente riconoscibile per chi ha accanto, in brevissimo tempo.

Vergine

Detesta il concetto di prevedibilità e imprevedibilità, ma rientra sicuramente tra la prima categoria. Così rigorosa, precisa e maniacale, chi ha che fare con una Vergine comprende l’andazzo del carattere di questa persona che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno ma che diventa allo stesso tempo un “libro aperto” nelle reazioni.

Leone

E’ prevedibile e probabilmente ne fa un vanto: la Leone ama stare tra la gente e non concepisce concetti come il mistero oppure la pianificazione in qualsiasi ambito. E’ così, e basta, si accetta e si aspetta lo stesso da parte degli altri. Difficile aspettarsi sorprese da questo punto di vista.