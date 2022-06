Oroscopo domani Paolo Fox, 17 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 17 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 17 giugno: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Segno migliore del giorno: Ariete. Il segno di fuoco potrà contare su pianeti particolarmente generosi, a partire da Giove e Marte, suo protettore, nel segno. Luna, Sole e Mercurio saranno in aspetto favorevole.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata a dir poco interessante. Le steppe daranno un premio agli Ariete che dimostreranno spirito d’iniziativa. È probabile che tu abbia già avuto un piccolo vantaggio, una risposta o una riconferma. Anche la vita amorosa andrà a gonfie vele, sia per chi è legato sentimentalmente, sia per le persone da sole.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani e sabato dovrai parare i colpi di una Luna in quadratura ch ti causerà qualche piccola difficoltà. Nel corso della giornata potresti accusare un po’ di stanchezza fisica. In casa Toro potrebbe riemergere vecchi dissapori o tensioni che credevi risolte. Chi sarà a lavoro farà i conti con ritardi, rallentamento o imprevisti snervanti. Tieni duro, perché domenica sarà una giornata speciale per l’amore!

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e sabato potrai contare su una Luna molto bella. In realtà, ora come ora non hai neppure un’opposizione planetaria. Questo vuol dire che se stai conducendo una vita piatta e insoddisfacente è perché non hai ancora avuto il coraggio di uscire allo scoperto e metterti in gioco. Possibili vantaggi in campo lavorativo, forse dovrai affrontare qualche cambiamento.

Oroscopo domani: Cancro

Domani avrai un lieve recupero che ti accompagnerà fino a una domenica molto promettente. In amore potrai risvegliare i sentimenti, ritrovare più armonia. Chi in passato è stato male, avrà modo di recuperare un po’. Purtroppo, se nel lavoro hai avuto problemi o ti sei sentito poco riconosciuto, dovrai convivere ancora un po’ con questa amarezza. Domenica contraddistinta da incontri intriganti.