La Postepay è una carta molto utilizzata, dato che è molto conveniente e facile da usare. Con essa si può caricare qualsiasi somma di denaro. Proprio per questo motivo, molti malintenzionati, utilizzano il nome di questa carta per truffare le persone. La truffa viene fatta attraverso SMS o tramite email.

PostePay, attenzione alla nuova truffa: ecco come evitarla

Viene mancata un’email di phishing per rubare i propri dati personali. L’email ovviamente è a nome delle Poste Italiane. Contiene un testo con il quale si vuole informare che la carta è stata bloccata per motivi di sicurezza e che sono stati riscontrati alcune transazioni sospette. Viene allegato un link in cui l’utente deve inserire i propri dati, per risolvere il problema. Tra i dati ovviamente c’è anche il numero della carta e i relativi codici.

Molte persone si cascano perché si spaventano e vanno in ansia, in realtà se si controlla bene l’email, si vedono alcuni errori grammaticali, che ci dovrebbero far capire che sia una truffa.

Le poste italiane, cercano sempre di avvisare di queste truffe. Infatti con molta frequenza pubblicano avvisi di questo tipo, per informare le persone e per stare attenti. Ovviamente loro non possono fare molto, se non quello di avvisare, alla fine non è neanche colpa loro.

La Polizia postale, ci informa anche che la Posta Italiana, non è autorizzata a richiedere i nostri dati personali tramite internet. È possibile verificare la validità della nostra carta direttamente andando in uno sportello abilitato o anche andare a vedere nella propria area personale, accedendo però direttamente dal sito ufficiale di Poste Italiane.

Quindi quando ricevere email, che chiedono i dati personali, non inseriteli mai. Nessun ente pubblico, vi verrà a chiedere per email questi dati. In ogni caso, se avete dei dubbi, potete sempre chiedere a persone più esperte, a qualche parente o direttamente in Posta. Così da evitare spiacevoli conseguente.