Con l’inizio dell’estate, molti hanno il desiderio di stare più tempo all’aperto. Non tutti però possiedono un grande giardino o un grande terrazzo. Ma non c’è da preoccuparsi, anche per chi possiede un piccolo balcone, c’è la possibilità di arredarlo al meglio e sfruttarlo a pieno.

Arredarne uno piccolo non è impossibile, basterà usare le cose giuste e seguire alcuni piccoli trucchetti. Innanzitutto bisogna sfruttare ogni angolo a disposizione, anche le pareti e la ringhiere. Su queste ultime si possono mettere per abbellire qualche fiore o qualche pianta. Bisogna poi puntare su arredi flessibili e multifunzionali.



Se desideri un balcone più spazioso, questi trucchi ti faranno guadagnare spazio



Le piante sono fondamentali per un balcone minimal, soprattutto se si vuole avere uno stile ‘giungla’, che va molto di moda. Si possono mettere alcuni vasi negli angoli, scegliendo magari delle piante che hanno bisogno di essere posizionate al sole. Si possono scegliere anche delle piante che vanno sospese in aria, così da non avere nessun ingombro a terra, ma comunque una bella atmosfera.

Quando si ha un balcone molto piccolo, si devono scegliere colori che si abbinano all’interno, così da non far vedere molto il distacco e far sembrare lo spazio tutt’uno. Si può quindi trasformare il terrazzo in un posto sempre aperto sui locali interni, che sia legato alla sala da pranzo o alla cucina.

La scelta dei mobili è importante e la soluzione migliore sono quelli pieghevoli, così da occupare meno spazio. Di pieghevole esiste di tutto, dalle sedie, al tavolo ma anche all’ombrellone, così da avere più spazio per muoversi.

Si possono anche togliere e mettere in un angolo o in un’altra stanza, per poi prenderli nel momento di necessità. Di arredi pieghevoli, come dicevamo ne esistono in quantità assurde, di vari colori ma anche di vari materiali. Basterà scegliere quelli che più ci piacciono, ma anche che più si abbinano al nostro interno.



Un consiglio fondamentale prima di acquistare qualcosa, è di misurare per bene tutti gli spazi disponibili, essendo un balcone piccolo, incastrare tutto è fondamentale, anche nel caso dei mobili pieghevoli, che dovranno avere spazio quando bisogna utilizzarli.