I gioielli costituiscono praticamente dagli albori del concetto stesso, qualcosa di indiscutibilmente legato alla cultura di appartenenza: nell’accezione più generica il gioiello rappresenta un manufattom, un monile che può essere indossato per scopi principalmente estetici ma possono essere anche cerimoniali, religiosi o per indicare una determinata appartenenza. In moltissimi casi, sopratutto nell’antichità e fino a non troppo tempo fa, possedere ed indossare un gioiello evidenziava un’appartenenza ad una classe economica, tendenzialmente medio-alta.

Evoluzione

Questo perchè fin dalla scoperta dei metalli e dalle prime lavorazioni degli stessi, i gioielli sono stati sempre al centro di una raffinazione costante, fortemente influita anche dalle correnti artistiche del periodo. Si tende a identificare la nascita della gioielleria come la intendiamo oggi con l’Illuminismo, contesto storico/culturale che è iniziato nella prima parte del 19° secolo: la metallurigia al tempo si era evoluta sufficientemente da permettere di sviluppare stili dedicati di questi oggetti.

Se ti ritrovi questi vecchi gioielli potresti essere ricco: ecco il valore

Come capire di avere tra le mani un gioiello raro? Non è sempre così semplice proprio perchè la composizione del gioiello in se, identificato sopratutto con “oggetto composto di metallo prezioso con almeno una tipologia di pietra preziosa” non incide esclusivamente sul valore solo in base agli oggetti impiegati. Per farla breve, essendo un oggetto “estetico”, per valutarlo economicamente si prendono in considerazione sia i materiali impiegati ma anche la lavorazione che c’è stata dietro oltre alla presenza di brand famosi.

In generale bisogna valutare:

La purezza e la rarità dei metalli utilizzati, ma anche il tipo di lavorazione e la purezza delle gemme.

Lo stile artistico, fattore che risulta essere identificativo di un particolare gioiello.

La già citata presenza di marchi famosi, sopratutto se accompagnati da un numero di serie che può essere evidenziare una rarità particolare.

Un gioiello particolarmente ben tenuto, se fa parte di una collezione rara può trovare una valutazione anche di diverse migliaia di euro.