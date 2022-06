Dillo con un fiore, ma anche in generale con un’altra pianta, rappresenta un modo “comunicativo” adottato da millenni dalle persone. Il significato di ogni vegetale se regalato è molto diverso a seconda delle culture ma anche dal “tempismo”. La medesima pianta può avere infatti vari significati. Sono molte le personalità che si identificano con una particolare tipologia, principalmente a fronte di una preferenza estetica oppure se esiste un qualche tipo di “legame” legato ai ricordi ad esempio. Insomma i nostri amici vegetali riescono a diventare un po’ parte di noi, e possono comunicare anche la nostra personalità in modo evidente. Quali sono le piante più indicate per una persona socievole?

Sei una persona socievole? Ecco le piante che dovresti avere in balcone

Sono svariate le piante che sono in grado di esprimere una precisa volontà a tendenza a socializzare: ad esempio il vistoso girasole risulta essere particolarmente compatibile, anche per la tendenza a “muoversi” in corrispondenza della direzione dei raggi solari.

I socievoli prediligono piante un po’ particolari che possono magari portare ad avviare una conversazione proprio in merito alla pianta: ad esempio la Begonia maculata, pianta di origine tropicale ma oramai molto diffusa come vegetale da interni, anche a causa per l’aspetto caratteristico, che evidenzia foglie a pois. Predilige gli ambienti leggermente umidi, al riparo dal sole. Facile da curare, può essere riprodotta tramite talea.

Molto apprezzata e sempre più comune anche la Pilea peperomioides, conosciuta anche come la pianta delle monete cinesi, a causa dell’inconfondibile aspetto caratteristico delle foglie, di forma perfettamente rotonda, che la rende ideale ad essere utilizzata quasi fosse un oggetto di design concepito da un professionista.

Diffusa sia in Asia che nelle Americhe, è da sempre considerata pianta di buon auspicio, si adatta molto bene in un contesto urbano, prediligendo un ambiente non troppo caldo ne freddo, ben areato e illuminato anche se bisogna tenerla lontana dai raggi diretti del sole.