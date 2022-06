Nella vita è molto importante conoscere sia i propri limiti che quelli altrui, sopratutto quando bisogna imparare ad approcciarsi anche con i contesti più “difficili” e potenzialmente faticosi. Saper gestire le critiche e le varie situazioni anche avverse rappresenta un segno di maturità e “resistenza” eppure sicuramente almeno una volta nella vita abbiamo imparato a conoscere qualcuno che quasi per “sport” aveva la tendenza a lamentarsi di continuo, magari per le cose più sciocche. Saper esprimere il proprio dissenso è sicuramente qualcosa di positivo, indica personalità ma non bisogna esagerare. Quali sono i segni zodiacali che si lamentano sempre?

Attenzione ai segni zodiacali che si lamentano sempre! Li conosci?

Capricorno

Lamentosi di fatto perchè polemici, sopratutto amanti di quelle particolarmente “rumorose” e che danno apertamente fastidio il prossimo Capricorno nella maggior parte dei casi riesce al imitare l’influenza di questo tratto ma chi è particolarmente sensibile lo prende in antipatia molto facilmente.

Leone

Si lamentano perchè quasi niente li soddisfa appieno, ed essendo egocentrici si tratta anche di un modo per far sentire la propria voce, anche se magari in quella specifica occasione hanno poco da dire. E’ il linguaggio colorito a renderli caratteristici, quindi è il “come” si lamentano a “fare rumore”.

Ariete

E’ un “vigoroso” comprende la struttura mentale, quindi sa come e quando lamentarsi per essere più efficace. Rispetto ad altri segni Ariete si lamenta per ottenere qualcosa, e non solo per “farsi notare”. Trova difetti a tutti e a tutto e questo lo porta ad essere percepito come un rompiscatole assoluto.