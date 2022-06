Attenzione alle lucertole, ecco cosa potrebbero fare, incredibile

Molte persone trovano le lucertole, quanto i serpenti, animali ripugnanti. Ma le lucertole, proprio come i serpenti, sono dei grandi predatori. Cosa mangiano le lucertole? Nessuna dignitosa lucertola potrebbe lasciarsi sfuggire un gustoso piatto di insetti. Così prima di scacciare quella lucertola dal proprio giardino, incoraggiamola a fare una passeggiata alla ricerca di un gustoso pasto.

Lucertole velenose

Le lucertole velenose per l’uomo sono estremamente rare ed è estremamente poco probabile che una persona che vive in una città venga in contatto con esse. Soltanto il mostro di Gila che vive nel Sud Ovest degli USA e in Messico, e la lucertola imperlata del Messico, sono note come velenose, ed addirittura mortali in alcuni casi. Il veleno del mostro di Gila e della lucertola imperlata è in qualche modo simile a quello dei serpenti e contiene: serotonina, arginina esterasi, ialuronidasi, fosfolipasi A2 e una o più callicreine salivari. Esso non possiede componenti neurotossiche o enzimi che interferiscono con la coagulazione.

Morso di una lucertola

La maggior parte delle lucertole che vediamo in giro per casa, o per il nostro giardino o in mezzo al bosco, non solo velenose. Potrebbe però capitare, che in un incontro ravvicinato con loro, possano mordere e per quanto non siano deleterie, il loro morso farebbe davvero male. Com’è stato riportato da alcuni testimoni, il morso di una lucertola, oltre ad essere doloroso, è anche difficile staccare la lucertola! Con i loro denti affilati, riescono a tenersi ben saldi alla preda (o al nostro dito in questo caso).

Non muoiono quando perdono la coda

Le lucertole sono dotate di una strategia difensiva davvero estrema: se afferrate per la coda questi rettili la perdono senza morire. Una volta persa la coda continua a muoversi per via delle contrazioni muscolari e ciò contribuisce a distrarre il predatore. Nell’arco di un paio di mesi la coda mutilata ricrescerà: questa volta la coda sarà ridotta a un tubo di cartilagine senza vertebre. La coda delle lucertole non è quindi un organo vitale: la lucertola non può quindi morire “dissanguata” come potrebbe capitare a un uomo a cui venisse amputata una gamba.

Sognare le lucertole cosa significa

Il sogno delle lucertole è associato a diversi significati a seconda della tipologia e situazione in cui ci appaiono di notte, ecco alcune possibili interpretazioni: sognare la lucertola gigante significa che ci sono problemi imponenti con persone vicino a noi; sognare una lucertola che vi morde significa che necessitate di un po’ di vitalità; sognare una lucertola morta significa che siete stanchi di un periodo poco positivo che state trascorrendo.