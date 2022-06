La Postepay è una carta prepagata ricaricabile di Poste Italiane. È una carta molto comoda e utile sia per pagare nei negozi, sia la fare acquisti online. La Posta offre vari tipi di carta, che possono essere sia è Visa che Mastercard.



È tra le carte più diffuse in Italia, dato che è facile dia da usare che da ricaricare. Ne esistono vari tipi di questa carta come quella Standard, l’Evolution, l’Evolution Business, la Cannet, la Digital, la Puntolis e la IoStudio.

Come ricaricare PostePay? Ecco la guida completa: “attenzione”

Questa carta si può pure ricaricare negli uffici postali o al tabacchino, sia la propria che quella di altre persone. Se la carta è intestata a qualcun altro, basterà mostrare un tuo documento d’identità, il codice fiscale dell’altra persona o la tessera sanitaria regionale e il nome dell’intestatario della carta.

Se non si possiede una di queste cose, la ricarica non si potrà fare. Inoltre, chi ha un conto corrente di banche del Gruppo Banco BPM può fare la ricarica della PostePay direttamente dal proprio servizio di home banking. Questa carta si può ricaricare anche in automatico, a tempo cioè una volta alla settimana o una volta al mese ma anche a soglia, cioè ogni qual volta che il saldo scende al di sotto di una soglia specifica.

La ricarica della PostePay negli uffici postali o negli ATM Postamat costa 1 euro mentre al tabacchino e nei punti vendita convenzionati costa 2 euro. Quella online invece costa sempre 1 euro, cioè su postepay.it, poste.it o sulle app PostePay e BancoPosta. Mentre la ricarica da ATM Postamat con un’altra carta del circuito Pagobancomat costa 2 euro è con una carta internazionale costa 3 euro.



Infine, costa 2 euri quella con la carta dei Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard e Maestro dal sito postepay.it o dalla app PostePay costa 2 euro.