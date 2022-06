Apparire permissivi a fronte di un contesto significa “concedere” una richiesta o una condizione anche se una forma di “morale” o “principio” tende verso un rifiuto. Un esempio di permissività è data dai genitori troppo “morbidi” nei confronti dei figli ma può essere anche evidenziata da un partner troppo “buono” nei confronti del compagno/a. Può essere ovviamente apprezzato, ma anche interpretato come segno di debolezza, ma non tutti gli individui permissivi risultano sovrapponibili dal punto di vista delle motivazioni. Secondo lo zodiaco sono i seguenti i tipici permissivi secondo lo zodiaco. Ecco quali segni!

Conosci i segni zodiacali più permissivi? Scopri se c’è il tuo!

Bilancia

Non è uno sprovveduto, anzi è un carattere molto deciso, ma è anche tendenzialmente permissivo, ma questo lato della personalità non deve trarre in inganno, in quanto ogni atto associabile ad una natura permissiva è fortemente “filtrata” dai Bilancia. In sostanza “sceglie” in maniera oculata come e quando esserlo.

Cancro

Difficile che dica “No” in maniera secca e convinta perchè sostanzialmente sarebbe come andare incontro alla propria struttura caratteriale. Cancro purtroppo manifesta questo tratto all’estremo, sopratutto in ambito sentimentale tende a “viziare” sia il partner che gli eventuali figli a seguito, pur con le migliori intenzioni. E’ un “buono” ma che solitamente viene interpretato come “fesso”.

Leone

E’ il tipico genitore permissivo, ma lo è anche nei confronti di amici e parenti. Il concetto di severità e austerità non fa parte del suo corredo caratteriale, visto che è solito concedere molto raramente un rifiuto, e anche quando ci prova, tendenzialmente “cede” subito.