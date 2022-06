Anche se non è una “regola scritta”, la maggior parte di noi sceglie di avere figli, prima o poi. E’ parte della natura aumana volersi riprodurre per trasmettere il nostro codice genetico e per trovare un senso di discendenza e “stabilità”. Se solitamente si parla delle donne con più o meno istintito materno, anche gli uomini in molti casi sono fermamente intenzionati a diventare “papà”, ma non tutti risultano ovviamente idonei, sopratutto all’inizio. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni zodiacali che si rivelano dei genitori particolarmente “a fuoco”. Quali sono gli uomini “fatti” per essere dei papà modello?

Gli uomini che sono degli “ottimi papà”. Quali sono secondo lo zodiaco?

Bilancia

Anche se possono non essere inizialmente entusiasti della prospettiva genitoriale, i Bilancia rappresentano una scelta indubbiamente affidabile perchè una volta che il ruolo di “papà” è definito, si danno da fare, risultando equilibrati e mai troppo duri o “morbidi” nei confronti dei figli.

Leone

Indiscutibilmente portati ad essere padri sopratutto perchè riescono a gestire al meglio la “psiche” dei figli, anche se c’è la tendenza a concedere loro un po’ troppo. Restano sempre un po’ bambini e non fanno mancare niente alla propria prole. Meglio se la partner si rivela essere un po’ più “dura”.

Capricorno

Un po’ burbero, sopratutto all’inizio ma estremamente saggio e coscenzioso, l’uomo Capricorno non ama le sfuriate e anche quando deve rimproverare lo fa sempre in un tono quasi “didattico”. Fare il genitore lo “stanca” ma lo soddisfa anche molto emotivamente, senza dubbio.