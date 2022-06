I ragni e i soldi: ecco perché portano fortuna e cosa fare se ne vedi uno in casa

Ci sono dei modi di dire alquanto bizzarri come ad esempio “ragno guadagno” ma molte volte non si sa da dove arrivi questo detto. Di certo, si dice che non bisogna mai uccidere i ragni trovati in casa, perché sono un buon segno e portano fortuna e ricchezza. Scopriamo allora il significato di questa credenza popolare e di questo modo di dire.

I ragni e la ricchezza

Il Ragno è da sempre uno degli insetti più temuti. Questo piccolo animale ha stimolato negli anni l’immaginario collettivo, creando anche vere e proprie icone: basti pensare a Spiderman! I ragni sono importanti anche quando si tratta di fortuna e sfortuna. Molte superstizioni associano i ragni alla buona fortuna. Grazie alla loro natura laboriosa, come la costruzione di ragnatele e la pazienza per la caccia, gli antichi vedevano il duro lavoro del ragno con la ricchezza e le ricompense per il duro lavoro. I ragni della famiglia Linyphiidae sono chiamati ragni del denaro perché, secondo le superstizioni, se uno di questi ragni cammina nella mano, probabilmente presto riceverai dei soldi.

Una fonte importante per l’ecosistema

Oltre alle credenze popolari, la maggior parte delle persone teme la presenza di un ragno all’interno della propria casa, per semplice paura o per puro fastidio. Ma questi, possono anche essere un tesoro non solo per noi, ma anche per l’ecosistema. I ragni sono predatori naturali, e catturano i parassiti all’interno della tua casa. Un mito comune sui ragni è che mangiano solo mosche; in effetti, i ragni predano persino gli insetti portatori di malattie come scarafaggi, zanzare, formiche e persino tarme dei vestiti. Più ragni ci sono in casa meno zanzare fluttueranno nelle vicinanze. Quindi, se vedi un ragno su una ragnatela, lascialo stare e non ucciderlo. In genere si posizionano in base a dove si trovano gli insetti, quindi si sbarazzeranno di loro per te, e in modo naturale!

Come liberarsi di un ragno

Ovviamente, non è piacevole lasciare che i ragni vaghino per casa tua. Se non sopporti di avere un ragno in casa, non schiacciarlo. Invece, catturalo con un barattolo e rilascialo all’esterno. Troverà un altro posto dove andare e continuerà a depredare gli insetti che disprezzi anche tu. I ragni non vogliono farci del male e preferiscono evitare gli umani; siamo molto più pericolosi per loro che viceversa. Inoltre, i morsi dei ragni sono molto rari e, sebbene ci siano alcune specie importanti dal punto di vista medico come il ragno vedova nera e i ragni violino, anche i loro morsi sono rari.